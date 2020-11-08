«Атлетику Паранаэнсе» вырвал победу у «Форталезы», забив на 92-й минуте
«Атлетику Паранаэнсе» на своем поле обыграл «Форталезу» в 20-м туре чемпионата Бразилии (2:1). Бергсон в середине первого тайма вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались на 62-й минуте благодаря голу Карлоса. На 2-й добавленной к основному времени минуте победный мяч забил Ренату Клаудемир.
Чемпионат Бразилии
Серия А
20-й тур
«Атлетику Паранаэнсе» — «Форталеза» — 2:1 (0:1)
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