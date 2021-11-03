«Фламенго» упустил победу в матче с «Атлетику Паранаэнсе»
«Атлетику Паранаэнсе» и «Фламенго» сыграли вничью (2:2) в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Бразилии.
В составе хозяев отличились Ренату де Соуза и Гильерме Бисоли, чей гол в концовке и спас хозяев от поражения. У «Фла» дубль сделал Габрриэл Барбоза по прозвищу «Габигол».
«Фламенго» набрал 50 очков и занимает третье место. У «Атлетику» 35 очков и 14-я позиция.
Чемпионат Бразилии. Серия А
4-й тур
«Атлетику Паранаэнсе» — «Фламенго» — 2:2 (0:2)
Гол: Ренату де Соуза, 63, Бисоли, 90+5 — Габриэл Барбоза, 17, 29
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