Сегодня, 06:47

«Атлетику Минейру» обыграл «Сеару» в Кубке Бразилии, Кассьера забил гол

«Атлетику Минейру» переиграл «Сеару» в первом матче 1/16 финала Кубка Бразилии — 2:1. Игра прошла на «MRV Арене» в Белу-Оризонти.

Экс-нападающий «Сочи» и «Зенита» Матео Кассьера на 44- минуте вывел хозяев вперед. На 65-й минуте гости отыгрались — забил Вендель Силва. Победу «Атлетико» принес гол Ренана Лоди.

Ответный матч пройдет на стадионе «Сеары» 14 мая.

Кубок Бразилии

1/16 финала

Первый матч

«Атлетику Минейру» — «Сеара» — 2:1 (1:0)

Голы: Кассьера, 44 — 1:0. Силва, 65 — 1:1. Лоди, 71 — 2:1.

В МИД РФ указали на неспособность санкций ЕС повлиять на политику Москвы
Сергей Шустиков: «Понял, что сегодня «Торпедо» не нужен»
Один БПЛА уничтожен в небе над Ростовской областью минувшей ночью
«Быки» споткнутся о гибридную схему Карседо. На что ставить в матче 26-го тура РПЛ «Спартак» - «Краснодар»
Исследование показало рост давления соцсетей на внешний вид женщин
Новым главным тренером московского «Динамо» стал Леонид Тамбиев
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 23 апреля
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 22 апреля
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 21 апреля
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
