«Атлетику Минейру» разгромил «Фламенго», Эдуарду Саша сделал дубль
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«Атлетику Минейру» победил «Фламенго» (4:0) в матче 20-го тура чемпионата Бразилии.
В составе победителей дубль сделал Эдуарду Саша. Также забивали Кену и Сарачо.
«Атлетику» набрал 35 очков и занимает второе место. У «Фламенго» столько же очков и третья позиция.
Чемпионат Бразилии. Серия А
20-й тур
«Атлетику Минейру» — «Фламенго» — 4:0 (2:0)
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Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.