«Атлетику Минейру» разгромил «Фламенго», Эдуарду Саша сделал дубль

«Атлетику Минейру» победил «Фламенго» (4:0) в матче 20-го тура чемпионата Бразилии.

В составе победителей дубль сделал Эдуарду Саша. Также забивали Кену и Сарачо.

«Атлетику» набрал 35 очков и занимает второе место. У «Фламенго» столько же очков и третья позиция.

Чемпионат Бразилии. Серия А

20-й тур

«Атлетику Минейру» — «Фламенго» — 4:0 (2:0)

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.