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«Атлетику Минейру» проиграл «Баия». Экс-форвард «Анжи» Тарделли игру пропустил

03:54
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«Баия» дома обыграла «Атлетику Минейру» в матче 17-го тура чемпионата Бразилии (3:1). Гости открыли счет на 13-й минуте благодаря голу Джефферсона Саварино. Хозяева отыгрались только в конце встречи. Даниелзинью? сравнял счет, а затем Жилберту оформил дубль.

Экс-форвард «Анжи» Диегу Тарделли, выступающий за «Атлетику Минейру», пропустил встречу из-за травмы.

Чемпионат Бразилии

17-й тур

«Баия» — «Атлетику Минейру» — 3:1 (0:1)

Голы: Саварино, 21 (0:1). Даниелзинью, 69 (1:1). Жилберту, 88 (2:1). Жилберту, 89 (3:1).

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