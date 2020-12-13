«Атлетику Минейру» обыграл «Атлетику Паранаэнсе», «Брагантино» оказался сильнее «Форталезы»

«Атлетику Минейру» в матче 25-го тура чемпионата Бразилии на выезде обыграл «Атлетику Паранаэнсе» со счетом 1:0.

Единственный гол забил экс-форвард «Наполи», «Валенсии», «КПР» и «Хоффенхайма» Эдуардо Варгас. На 32-й минуте встречи гости не реализовали пенальти.

После этого матча «Атлетику Минейру» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Атлетику Паранаэнсе» с 28 очками — на 13-й строчке.

В другом матче тура «Брагантино» обыграл «Форталезу» со счетом 2:1. Команды занимают 10-е и 11-е места соответственно.

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Бразилия. Серия А

25-й тур

«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Минейру» — 0:1 (0:1)

Гол: Варгас, 44.

Нереализованный пенальти: Кену, 32 (вратарь)

«Атлетику Паранаэнсе»: Сантос, Педру Энрике (Агилар, 63), Зе Ивалду, Абнер, Никан, Кристиан (Раванелли, 77), Ришард, Читтадини (Лучо Гонсалес, 89), Эрик, Карлос Эдуарду (Рейналду, 61), Кайзер (Бисоли, 77).

«Атлетику Минейру»: Эверсон, Алонсо, Габриэл, Гуга, Арана, Аллан, Сарачо (Калебе, 84), Иоран (Натан, 65), Варгас (Эдуарду Саша, 84), Кену, Саварино (Ревер, 77).

Предупреждения: Эрик, 52. Читтадини, 66. Габриэл, 68. Ревер, 90+4.

Судья: Гонсалвес Диас Араужу (Бразилия).

12 декабря. Куритиба. Стадион «Estadio Joaquim Americo Guimaraes».

«Брагантино» — «Форталеза» — 2:1 (1:1)

Голы: Карлиньюс, 13 — в свои ворота (1:0). Жунинью, 45+1 — с пенальти (1:1). Тонни Андерсон, 88 (2:1).

«Брагантино»: Клейтон, Лижжер, Леу Ортис, Кандиду, Адерлан, Лукас Эванжелиста (Тонни Андерсон, 82), Раул, Куэльо (Морату, 71), Италу (Алеррандру, 59), Артур, Клаудинью (Рикарду Риллер, 83).

«Форталеза»: Алвес, Паулан, Джексон, Карлиньюс, Тинга, Фелипе (Жуан Паулу, 85), Жунинью, Васкес (Диас, 73), Освалду (Веллингтон Паулиста, 64), Давид (Роналд, 85), Бергсон (Юри Сезар, 64).

Предупреждения: Бергсон, 9. Лукас Эванжелиста, 29. Лижжер, 45. Кандиду, 70. Фелипе, 78.

Судья: Лопес (Бразилия).

12 декабря. Браганса-Паулиста. Стадион «Наби Аби Шедид».