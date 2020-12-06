Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

«Атлетику Минейру» — «Интернасионал»: видеотрансляция матча — 7 декабря в 00:15

22:15
«Атлетику Минейру» — «Интернасионал».
«Атлетику Минейру» — «Интернасионал».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь с воскресенья на понедельник, 7 декабря, в матче 24-го тура бразильской серии A встречаются «Атлетику Минейру» — «Интернасионал».

Начало игры — 00.15 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Атлетику Минейру — Интернасионал

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир