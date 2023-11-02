Гол Халка помог «Атлетику Минейру» переиграть «Форталезу»

«Атлетику Минейру» обыграл «Форталезу» в матче 31-го тура чемпионата Бразилии — 3:1.

На 16-й минуте Паулинью открыл счет. Перед перерывом гости смогли отыграться благодаря мячу Хуана Мартина Лусеро.

После перерыва Палуинью с передачи Халка оформил дубль, а затем экс-форвард «Зенита» сам забил, реализовав пенальти.

«Атлетику Минейру» одержал третью победу подряд и с 52 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Форталеза» занимает 9-е место — 42 очка.