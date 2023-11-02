Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 05:56

Гол Халка помог «Атлетику Минейру» переиграть «Форталезу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Атлетику Минейру» обыграл «Форталезу» в матче 31-го тура чемпионата Бразилии — 3:1.

На 16-й минуте Паулинью открыл счет. Перед перерывом гости смогли отыграться благодаря мячу Хуана Мартина Лусеро.

После перерыва Палуинью с передачи Халка оформил дубль, а затем экс-форвард «Зенита» сам забил, реализовав пенальти.

«Атлетику Минейру» одержал третью победу подряд и с 52 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Форталеза» занимает 9-е место — 42 очка.

Бразилия. Серия А. 31-й тур
02 нояб, 03:30. Mineirao (Белу-Оризонти)
Атлетику Минейру
3:1
Форталеза
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/brazil/seriaa/2023/
Халк
Футбол
ФК Атлетико Минейро
0
Читайте также
Тутберидзе: «У Валиевой больше веры ни к кому нет, она изменилась»
Овечкин с женой нарядился в костюмы древнеегипетских царей
Военные США уничтожили ракету Minuteman III при испытательном запуске из-за аномалии
Главком ВСУ Залужный: украинский конфликт зашел в тупик, прорыва не будет
Небензя призвал стороны палестино-израильского конфликта прекратить кровопролитие
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетику Минейру» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремио» — «Атлетику Паранаэнсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Спорт Ресифи» — «Атлетику Минейру»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коринтианс» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Флуминенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Атлетико Гоияниенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Ботафого» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коритиба» — «Сеара»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетико Минейро» — «Баия»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Гояниенси»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Васку да Гама» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Форталеза»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Спорт»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Брагантино» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Баия» — «Гояс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремиу» — «Сантос»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Брагантино»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Гояниенси» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Юри Алберто принес «Коринтианс» победу над «Атлетику Паранаэнсе»
Новости
RSS RSS
Все новости