«Атлетику Минейру» обыграл «Ботафого», «Коринтианс» выиграл у «Коритибы»

«Атлетику Минейру» переиграл «Ботафого» в 23-м туре чемпионата Бразилии (2:1).

Гол полузащитника Фабиу Сантуша с пенальти принес «Коринтиансу» победу над «Коритибой» (1:0).

Чемпионат Бразилии

23 тур

«Коритиба» — «Коринтианс» — 0:1 (0:0)

Гол: Сантуш, 21.

#JuntosPeloCorinthians — Fim de jogo, Fiel! Com gol de F?bio Santos, Tim?o supera o Coritiba fora de casa por 1 a 0 e soma mais tr?s pontos na tabela do @Brasileirao! pic.twitter.com/vs9uigvfaw — Corinthians (@Corinthians) November 26, 2020

«Атлетику Минейру» — «Ботафого» — 2:1 (1:0)

Голы: Саварину, 17 (1:0). Эдуарду, 50 (2:0). Марселу Консейсау, 53 (2:1).

Нереализованный пенальти: Кену (А), 80.

?? VIT?RIA E LIDERAN?A! GALO VENCE O BOTAFOGO POR 2 A 1, NO MINEIR?O, E SEGUE L?DER DO @BRASILEIRAO!



? Savarino e Sasha marcaram os gols atleticanos!



Vamos, #Galo! #CAMxBOT ?? pic.twitter.com/h6noxltJUG — Atl?tico ? (@Atletico) November 26, 2020 ?

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Vencer, vencer, vencer! (С португальского — побеждать — прим. СЭ").

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Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»