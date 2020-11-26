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«Атлетику Минейру» обыграл «Ботафого», «Коринтианс» выиграл у «Коритибы»

05:32
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«Атлетику Минейру» переиграл «Ботафого» в 23-м туре чемпионата Бразилии (2:1).

Гол полузащитника Фабиу Сантуша с пенальти принес «Коринтиансу» победу над «Коритибой» (1:0).

Чемпионат Бразилии

23 тур

«Коритиба» — «Коринтианс» — 0:1 (0:0)

Гол: Сантуш, 21.

«Атлетику Минейру» — «Ботафого» — 2:1 (1:0)

Голы: Саварину, 17 (1:0). Эдуарду, 50 (2:0). Марселу Консейсау, 53 (2:1).

Нереализованный пенальти: Кену (А), 80.

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