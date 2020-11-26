«Атлетику Минейру» обыграл «Ботафого», «Коринтианс» выиграл у «Коритибы»
05:32
«Атлетику Минейру» переиграл «Ботафого» в 23-м туре чемпионата Бразилии (2:1).
Гол полузащитника Фабиу Сантуша с пенальти принес «Коринтиансу» победу над «Коритибой» (1:0).
Чемпионат Бразилии
23 тур
«Коритиба» — «Коринтианс» — 0:1 (0:0)
Гол: Сантуш, 21.
«Атлетику Минейру» — «Ботафого» — 2:1 (1:0)
Голы: Саварину, 17 (1:0). Эдуарду, 50 (2:0). Марселу Консейсау, 53 (2:1).
Нереализованный пенальти: Кену (А), 80.
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