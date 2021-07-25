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Дубль Халка помог «Атлетику Минейру» обыграть «Баию»

18:55
Халк празднует гол. Фото Twitter
Халк празднует гол. Фото Twitter
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«Атлетику Минейру» победил «Баию» (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Бразилии.

Дубль в составе победителей сделал бывший форвард «Зенита» Халк. Еще один мяч в концовке забил Натан. Халк забил свой пятый и шестой мяч в серии А в текущем сезоне.

34-летний бразилец в составе «Зенита» становился чемпионом России. Также он выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

«Атлетику Минейру» набрал 28 очков и на данный момент занимает второе место. «Баия» на восьмом месте — 17 очков.

Чемпионат Бразилии. Серия А

13-й тур

«Атлетику Минейру» — «Баия» — 3:0 (0:0)

Голы: Халк, 58, 80, с пенальти, Натан, 90+1

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Евгений Петров все материалы автора

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