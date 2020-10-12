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«Атлетику Гояниенси» вырвал победу в матче с «РБ Брагантино»

02:08

«Атлетику Гояниенси» обыграл «РБ Брагантино» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии.

В составе хозяев отличился Жандерсон и Матеузинью. У гостей забил Клаудинью.

«Атлетику» набрал 18 очков и занимает 11-е место. У «Брагантино» 12 очков и 19-я позиция.

Чемпионат Бразилии. Серия А

15-й тур

«Атлетику Гояниенси» — «РБ Брагантино» — 2:1 (1:1)

Голы: Жандерсон, 28, Матеузинью, 90 — Клаудинью, 20

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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