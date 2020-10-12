«Атлетику Гояниенси» вырвал победу в матче с «РБ Брагантино»
«Атлетику Гояниенси» обыграл «РБ Брагантино» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии.
В составе хозяев отличился Жандерсон и Матеузинью. У гостей забил Клаудинью.
«Атлетику» набрал 18 очков и занимает 11-е место. У «Брагантино» 12 очков и 19-я позиция.
Чемпионат Бразилии. Серия А
15-й тур
«Атлетику Гояниенси» — «РБ Брагантино» — 2:1 (1:1)
Голы: Жандерсон, 28, Матеузинью, 90 — Клаудинью, 20
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