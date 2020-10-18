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«Атлетику Гояниенси» сыграл вничью с «Атлетику Паранаэнсе»

03:30
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В матче 17-го тура чемпионата Бразилии «Атлетику Гояниенси» и «Атлетику Паранаэнсе» сыграли вничью (1:1). У хозяев забил Зе Роберту, у гостей — Леу Ситтадини.

Чемпионат Бразилии. Серия А

17-й тур

«Атлетику Гояниенси» — «Атлетику Паранаэнсе» — 1:1 (1:0)

Голы: Зе Роберту, 45+1 — Ситтадини, 60

Удаление: Мараньяу, 19, Фелипе, 90+4, на скамейке запасных (оба — «Атлетику Гояниенси»)

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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