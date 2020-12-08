«Гояс» на выезде обыграл «Атлетику Гояниенси»
03:54
«Гояс» в матче 24-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Атлетику Гояниенси» со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Рафаэля Моуры.
После этого матча «Гояс» с 19 очками остался на последнем месте в турнирной таблице, «Атлетику» с 28 очками — на 15-й строчке.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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