«Атлетико Паранаэнсэ» — «Атлетико Гояниенсе»: видеотрансляция матча — 15 февраля в 00:15
22:00
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.
В ночь с воскресенья на понедельник, 15 февраля, в матче 36-го тура бразильской серии A встречаются «Атлетико Паранаэнсэ» — «Атлетико Гояниенсе». Начало игры —00:15 (время московское).
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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