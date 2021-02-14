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«Атлетико Паранаэнсэ» — «Атлетико Гояниенсе»: видеотрансляция матча — 15 февраля в 00:15

22:00
«Атлетико Паранаэнсэ» — «Атлетико Гояниенсе».
«Атлетико Паранаэнсэ» — «Атлетико Гояниенсе».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь с воскресенья на понедельник, 15 февраля, в матче 36-го тура бразильской серии A встречаются «Атлетико Паранаэнсэ» — «Атлетико Гояниенсе». Начало игры —00:15 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Атлетику ПР — Атлетику Гояниенси

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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