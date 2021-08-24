«Атлетико Минейро» сыграл вничью с «Флуминенсе»

«Атлетико Минейро» в матче 17-го тура чемпионата Бразилии дома сыграл вничью с «Флуминенсе» со счетом 1:1.

На гол Фреда с пенальти гости ответили точным ударом Эдуарду.

После этого матча «Атлетико Минейро» с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Флуминенсе» с 18 очками — на 16-й строчке.

В другом матче игрового дня «Брагантину» обыграл «Америку МГ» со счетом 2:0. Команды занимают 4-е и 19-е места соответственно.