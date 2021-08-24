«Атлетико Минейро» сыграл вничью с «Флуминенсе»
04:13
«Атлетико Минейро» в матче 17-го тура чемпионата Бразилии дома сыграл вничью с «Флуминенсе» со счетом 1:1.
На гол Фреда с пенальти гости ответили точным ударом Эдуарду.
После этого матча «Атлетико Минейро» с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Флуминенсе» с 18 очками — на 16-й строчке.
В другом матче игрового дня «Брагантину» обыграл «Америку МГ» со счетом 2:0. Команды занимают 4-е и 19-е места соответственно.
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