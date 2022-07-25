«Коринтианс» обыграл «Атлетико Минейро», Юри Алберто дебютировал за клуб

«Коринтианс» в матче 19-го тура чемпионата Бразилии обыграл на выезде «Атлетико Минейро» со счетом 2:1.

На гол Кено гости ответили дублем Фабио Сантоса. Форвард «Коринтианса» Юри Алберто, арендованный у «Зенита», дебютировал за клуб. 21-летний бразилец вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте при счете 0:1.

После этого матча «Коринтианс» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Атлетико Минейро» с 32 очками — на четвертой строчке.