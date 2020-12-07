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«Атлетико Минейро» сыграл вничью с «Интернасьоналом»

02:09
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«Атлетико Минейро» в матче 24-го тура чемпионата Бразилии дома сыграл вничью с «Интернасьоналом» со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Иоран и Марселу Мусту, который забил в свои ворота, гости ответили точными ударами Юри Альберту и Жуана Пеглоу.

После этого матча «Атлетико» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Интернасьонал» с 38 очками — на шестой строчке.

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