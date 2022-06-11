«Атлетико Минейро» хочет расторгнуть контракт с 36-летним Годином

«Атлетико Минейро» хочет избавиться от защитника Диего Година. Бразильский клуб готов расторгнуть контракт с 36-летним уругвайцем, сообщает Ole.

В услугах игрока заинтересован аргентинский «Велес Сарсфилд».

Отметим, что Годин подписал контракт с «Атлетико Минейро» только в январе 2022 года. Соглашение было рассчитано на один сезон с опцией продления еще на год.

Годин перешел в бразильский клуб на правах свободного агента, после того как контракт с ним расторг итальянский «Кальяри».