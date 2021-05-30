Гол Халка не помог «Атлетико Минейро» избежать поражения в матче с «Форталезой»
19:22
«Атлетико Минейро» дома проиграл «Форталезе» (1:2) в матче первого тура чемпионата Бразилии.
Единственный мяч в составе хозяев с пенальти забил экс-форвард «Зенита» Халк. У гостей дубль сделал Яго Пикачу.
Чемпионат Бразилии
Серия А
1-й тур
«Атлетико Минейро» — «Форталеза» — 1:2 (1:0)
Голы: Халк, 40, с пенальти — Яго Пикачу, 60, 90+4
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