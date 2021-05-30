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Гол Халка не помог «Атлетико Минейро» избежать поражения в матче с «Форталезой»

19:22
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«Атлетико Минейро» дома проиграл «Форталезе» (1:2) в матче первого тура чемпионата Бразилии.

Единственный мяч в составе хозяев с пенальти забил экс-форвард «Зенита» Халк. У гостей дубль сделал Яго Пикачу.

Чемпионат Бразилии

Серия А

1-й тур

«Атлетико Минейро» — «Форталеза» — 1:2 (1:0)

Голы: Халк, 40, с пенальти — Яго Пикачу, 60, 90+4

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