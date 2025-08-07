«Атлетико Минейро» по пенальти обыграл «Фламенго»

«Атлетико Минейро» обыграл «Фламенго» в 1/8 финала Кубка Бразилии. Игра прошла на «MRV Арене» в Белу-Оризонти.

В ответной игре полузащитник «Фламенго» Эвертон забил единственный мяч в основное время. Так как первый матч завершился победой «Атлетико Минейро» со счетом 1:0, команды ждала серия пенальти, в которой точнее оказались черно-белые.

Экс-нападающий «Зенита» Халк реализовал свою попытку в серии пенальти. Он первым бил у «Атлетико Минейро».

Соперник «Атлетико Минейро» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.