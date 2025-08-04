«Атлетико Минейро» победил «Брагантино» и прервал серию из трех поражений

«Атлетико Минейро» в матче 18-го тура чемпионата Бразилии дома обыграл «Брагантино» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Игор Гомес и Натанаэль, у гостей гол забил Игнасио Лакинтана. На 36-й минуте при счете 0:1 «Брагантино» остался вдесятером после удаления Эдуардо.

«Атлетико Минейро» прервал серию из трех поражений и с 23 очками расположился на 10-й строчке в турнирной таблице. «Брагантино» потерпел четвертое поражение подряд и с 27 очками — на шестой строчке.