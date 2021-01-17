«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь с воскресенья на понедельник, 18 января, в матче 30-го тура бразильской серии A встречаются «Атлетико Минейро» — «Атлетико Гояиненсе». Начало игры —00:15 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.