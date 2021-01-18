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«Атлетико Минейро» дома обыграл «Атлетико Гояиненсе»

02:12
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«Атлетико Минейро» в матче 30-го тура чемпионата Бразилии на своем поле обыграл «Атлетико Гояиненсе» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Иоран, Жуниор Алонсо и Жаир, гости ответили точным ударом Жандерсона.

После этого матча «Атлетико Минейро» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Атлетико Гояиненсе» с 36 очками — на 12-й строчке.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Чемпионат Бразилии

30-й тур

«Атлетико Минейро» — «Атлетико Гояиненсе» — 3:1 (2:0)

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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