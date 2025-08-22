Анчелотти выступил за сокращение лиг до 18 команд

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти считает, что лигам стоит сократить количество участников до 18 команд.

«Футбол стал более интенсивным и динамичным, в нем применяется много аналитики, но ФИФА и УЕФА должны пересмотреть расписание. Слишком много матчей, не все из которых качественные, слишком много травм. Лигам следует сократить количество участвующих команд с 20 до 18», — приводит ilGiornale.it слова специалиста.

Анчелотти считает, что это решение позволит избежать некачественных матчей и сделать расходы более разумными. Также, по его мнению, тренеры и футболисты должны иметь больше возможностей для участия в принятии подобного рода решений.

Ранее в своей карьере Анчелотти возглавлял испанский «Реал», английские «Эвертон» и «Челси», французский «ПСЖ», немецкую «Баварию», а также итальянские «Наполи», «Милан», «Ювентус», «Парму» и «Реджану».