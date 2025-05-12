Футбол
12 мая, 16:51

Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии, он приступит к работе 26 мая

Камила Абдурахманова
корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подписал контракт с Бразильской футбольной конфедерацией и с 26 мая приступит к работе в сборной Бразилии, сообщает журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

По данным источника, Анчелотти покинет «Реал» после заключительного матча сезона ла лиги против «Реал Сосьедад». Итальянский специалист возглавил команду в 2021 году — во второй раз после работы с 2013 по 2015-й.

За время работы Анчелотти «Реал» дважды становился чемпионом Испании и трижды побеждал в Лиге чемпионов.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
  • ValeraK

    Будет помогать Черчесову!

    12.05.2025

  • zg

    Удачи Папе!Пора передохнуть,а то и вообще отдохнуть,а с такой неплохой командой как Бразилия,этот отдых должен быть втройне приятен!)

    12.05.2025

    • «Ботафого» дома разгромил «Интернасьонал»

    Анчелотти возглавил сборную Бразилии

