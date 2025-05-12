Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии, он приступит к работе 26 мая

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подписал контракт с Бразильской футбольной конфедерацией и с 26 мая приступит к работе в сборной Бразилии, сообщает журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

По данным источника, Анчелотти покинет «Реал» после заключительного матча сезона ла лиги против «Реал Сосьедад». Итальянский специалист возглавил команду в 2021 году — во второй раз после работы с 2013 по 2015-й.

За время работы Анчелотти «Реал» дважды становился чемпионом Испании и трижды побеждал в Лиге чемпионов.