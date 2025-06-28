Анчелотти сообщил позицию по Неймару в сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что на чемпионате мира 2026 года Неймар будет играть ключевую роль в команде.

«Я действительно разговаривал с ним. Винисиус — значимый игрок для нашей сборной и Кубка мира. У него есть время подготовиться, и мы понимаем, как сделать его ключевым игроком Бразилии.

Что касается десятого номера, то это важный номер для Бразилии, и он может быть передан другому игроку, поскольку в нашей команде много футболистов, заслуживающих право его носить», — цитирует Анчелотти Ge globo.

После возвращения форвард провел в «Сантосе» 14 матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи.