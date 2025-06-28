Футбол
28 июня, 07:11

Анчелотти сообщил позицию по Неймару в сборной Бразилии

Камила Абдурахманова
корреспондент
Нападающий «Сантоса» Неймар
Неймар.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что на чемпионате мира 2026 года Неймар будет играть ключевую роль в команде.

«Я действительно разговаривал с ним. Винисиус — значимый игрок для нашей сборной и Кубка мира. У него есть время подготовиться, и мы понимаем, как сделать его ключевым игроком Бразилии.

Что касается десятого номера, то это важный номер для Бразилии, и он может быть передан другому игроку, поскольку в нашей команде много футболистов, заслуживающих право его носить», — цитирует Анчелотти Ge globo.

После возвращения форвард провел в «Сантосе» 14 матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Карло Анчелотти
Неймар Сантос
Футбол
  • bvp

    Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что планирует сделать Неймара центральной фигурой команды на чемпионате мира 2026 года. «Да, я говорил с ним. Это очень важный игрок для нашей сборной и Кубка мира. Он должен подготовиться, и у него есть время сделать это. У нас есть чёткое видение, как сделать его ключевым игроком Бразилии. 10-й номер Винисиуса? Этот номер много значит для Бразилии. Он может перейти к другому, ведь в нашей команде много игроков, заслуживающих его носить», – приводит слова Анчелотти Ge globo.

    28.06.2025

  • Le-stat

    Свою позицию (мнение) Анчелотти обозначил в отношении конкретного игрока - Винисиуса. По поводу позиции десятки на поле он высказался довольно абстрактно. Заголовок не соответствует сказанному.

    28.06.2025

  • petrovich56

    Дмал что ниже корреспондентов спорт-бокса не может быть вообще. Я был неправ- корры СЭ еще ниже и даже пробили дно....

    28.06.2025

  • Spacewalker

    Угу. Между "десятый номер" это важный номер для Бразилии и Неймар обязательно будет десятым номером на чемпионате мире есть большая разница:wink: Тем более Анчелотти сказал, что номер может быть передан другому игроку. Судя по его приведённой цитате фраза про "ключевого игрока" скорее про Винисиуса.

    28.06.2025

  • Diman_madridista

    Интересно, сам Неймар еще верит что может быть основным игроком на ЧМ? :drooling_face:

    28.06.2025

  • Le-stat

    Анчелотти сообщил позицию по Винисиусу. Фамилию Неймар он даже не произносил

    28.06.2025

  • m_16

    Трудности перевода с "бразильского"?

    28.06.2025

  • Усовершенствуй ЖИЗНЬ!

    А причём здесь Неймар и Винисиус??? Бред какой-то

    28.06.2025

