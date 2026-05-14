Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии до 2030 года

Карло Анчелотти продлил контракт с Бразильской конфедерацией футбола (CBF).

Новое соглашение с 66-летним итальянцем рассчитано до 2030 года. Ранее ESPN Brazil сообщал, что зарплата Анчелотти составит 10 миллионов евро в год — он станет самым высокооплачиваемым тренером сборных.

Анчелотти возглавил сборную Бразилии 26 мая 2025 года. Под его руководством команда провела 10 матчей — 5 побед, 2 ничьих и 3 поражения.

На чемпионате мира 2026 года бразильцы на групповом этапе сыграют со сборными Марокко, Гаити и Шотландии.