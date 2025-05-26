Анчелотти объявил состав сборной Бразилии на матчи с Эквадором и Парагваем в отборе к ЧМ-2026
Карло Анчелотти объявил состав сборной Бразилии на матчи квалификации чемпионата мира 2026 года против Эквадора и Парагвая.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Бенто Крепски («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Уго Соуза («Коринтианс»);
Защитники: Алекс Сандро («Фламенго»), Алекссандро («Лилль», Франция), Лукас Бералдо («ПСЖ», Франция), Карлос Аугусто («Интер», Италия), Данило («Фламенго»), Лео Ортис («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ», Франция), Вандерсон («Монако», Франция), Уэсли («Фламенго»).
Полузащитники: Андреас Перейра («Фулхэм», Англия). Андрей Сантос («Страсбург», Франция), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», Англия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Англия), Эдерсон («Аталанта», Италия), Жерсон («Фламенго»).
Нападающие: Антони («Бетис», Испания), Эстеван («Палмейрас»), Мартинелли («Арсенал», Англия), Матеус Кунья («Вулверхэмптон», Англия), Рафинья («Барселона», Испания), Ришарлисон («Тоттенхэм», Англия), Винисиус («Реал», Испания).
Примечательно, что Антони и Каземиро попали в состав национальной команды впервые с 2023 года.
Матч с Эквадором пройдет 6 июня, с Парагваем — 11 июня.