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16 марта, 23:01

Анчелотти: «Неймар может поехать на ЧМ, если будет в форме на 100 процентов. Сейчас это не так»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос о причинах невызова Неймара в национальную команду.

Ранее Неймар не получил вызов на товарищеские матчи со сборными Франции (26 марта) и Хорватии (1 апреля).

«Неймар может поехать на чемпионат мира, если будет в форме на 100 процентов. Почему я не вызвал Неймара сейчас? Потому что он не в стопроцентной форме, а нам нужны именно такие игроки. Неймар должен продолжать работать, играть, демонстрировать свои качества и поддерживать хорошую физическую форму», — приводит слова Анчелотти журналист Вене Касагранде.

В этом сезоне Неймар провел 4 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал две голевые передачи.

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Карло Анчелотти
Неймар Сантос
Сборная Бразилии по футболу
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