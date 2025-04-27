Анчелотти может стать самым высокооплачиваемым тренером сборных

Бразильская конфедерация футбола (CBF) продвинулась в переговорах с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По информации источника, итальянский специалист станет самым высокооплачиваемым тренером сборных, если примет предложение. В Бразилии хотят, чтобы Анчелотти подписал контракт, рассчитанный до чемпионата мира 2030 года.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может покинуть мадридский клуб на следующей неделе.

Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что в Бразилии хотят, чтобы итальянец возглавил итальянскую команду до начала клубного чемпионата мира.

Действующее соглашение 65-летнего специалиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.