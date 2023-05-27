Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Игры
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 01:13

Алешандре Пату стал игроком «Сан-Паулу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий Алешандре Пату присоединился к «Сан-Паулу» на правах свободного агента. 33-летний бразилец подписал контракт до конца 2023 года.

«В «Сан-Паулу» есть что-то особенное. Мне очень нравится клуб и люди, которые здесь работают. Я действительно счастлив. Это клуб, который открыл свои двери для меня в 2014 году. Все, что я делаю для «Сан-Паулу», я делаю ради любви. Меня мотивируют болельщики. Это как семья, с настоящими отношениями», — отметил Пату.

Последним клубом Пату был «Орландо Сити». Ранее он также играл за «Челси», «Милан», «Коринтианса» и «Вильярреал».

Алешандре Пато
Футбол
ФК Сан-Паулу
0
Читайте также
«Мало знаю спортсменов, которые бы сказали «не поеду». Анна Сидорова — о критериях МОК
«Недопустимость подписания каких-либо деклараций». Глава ОКР — о допуске российских спортсменов
Замглавы МИД РФ Галузин назвал условие для достижения мира на Украине
«Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» стартовал с космодрома Восточный
Прилепин заявил о четырех перенесенных операциях
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
«Атлетику Минейру» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремио» — «Атлетику Паранаэнсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Спорт Ресифи» — «Атлетику Минейру»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коринтианс» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Флуминенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Атлетико Гоияниенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Ботафого» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коритиба» — «Сеара»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетико Минейро» — «Баия»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Гояниенси»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Васку да Гама» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Форталеза»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Спорт»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Брагантино» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Баия» — «Гояс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремиу» — «Сантос»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Брагантино»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Гояниенси» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Гремио» обыграл «Интернасьонал», Суарес забил гол
Новости
RSS RSS
Все новости