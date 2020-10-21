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Александр Мостовой: «В Бразилии нас еще помнят»

21 октября 2020, 17:30

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» информацию о том, что бразильский «Палмейрас» рассматривает его в качестве кандидата на пост главного тренера.

— В Twitter пишут, что вас рассматривают в качестве главного тренера «Палмейраса». В Южной Америке заметили, что такой выдающийся футболист сейчас не занят в клубе?

— Недавно у меня был разговор с португалоговорящим журналистом о нашем футболе, и он спросил, чем я занимаюсь. Ответил ему, что открыт для предложений и всегда на связи, отсюда и могла появиться эта информация. Так что в Бразилии нас еще помнят (улыбается), а теперь еще и чемпионат транслируют в нашей стране. (Евгений Белоусов)

«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 24 — 26 октября

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