Агент заявил, что Педриньо приступил к тренировкам в «Сан-Паулу»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Педро Габриэла, рассказал «СЭ» о состоянии игрока после возвращения в Бразилию.

«Дела у Педро идут прекрасно. Он уже приступил к тренировкам в «Сан-Паулу». Должно быть, он рад снова оказаться на поле», — сказал Гарсия «СЭ».

«Сан-Паулу» арендовал Педриньо у «Локомотива» до конца 2023 года, сделка вступит в силу с 1 января.

23-летний бразилец перешел в московский клуб из «РБ Брагантино» в сентябре нынешнего года, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 9 матчах за железнодорожников.