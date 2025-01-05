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Сегодня, 15:24

Агент Вагнера Лава заявил, что бразилец пока не планирует завершать карьеру

Сергей Ярошенко
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Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего нападающего ЦСКА и сборной Бразилии Вагнера Лава, рассказал о планах футболиста на 2025 год.

«Вагнер в отличной физической форме, и пока у него есть силы, он хочет играть в футбол. Он любит футбол и при этом умудряется еще голы забивать. У Вагнера завершается действующий контракт этим летом. Он остается в «Аваи», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

На данный момент 41-летнего форвард выступает в бразильском «Аваи». В минувшем сезоне Вагнер Лав провел 24 матча в серии Б, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Источник: Metaratings.ru
Вагнер Лав
Футбол
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