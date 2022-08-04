Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 10:00

Агент Вагнера: «Он не может всегда быть на пике формы. Теперь к нему пришел опыт!»

Микеле Антонов
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Вагнер Лав забивает свой первый мяч за «Спорт Ресифи».
Фото sportrecife.com.br

Агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лав Эвандро Феррейра в разговоре с «СЭ» оценил форму игрока, забившего гол в дебютном матче за «Спорт Ресифи».

«Как известно, возраст берет свое. Поэтому Вагнер не может оставаться всегда на пике, в той форме, которая у него была раньше. Но он по-прежнему игрок с высокой скоростью. Это отличный нападающий с хорошим завершением. Изменилось лишь то, что теперь к нему пришел опыт!» — сказал Феррейра «СЭ».

За ЦСКА Вагнер Лав играл с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба нападающий три раза становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза — Суперкубок, а также один раз — Кубок УЕФА.

Вагнер Лав
Футбол
0
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Ловрен может покинуть «Зенит», ЦСКА купил уругвайца, а «Динамо» защитника сборной Израиля. Главные трансферы и слухи РПЛ на 3 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Видаля помог «Фламенго» обыграть «Атлетико Гоияниенсе»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости