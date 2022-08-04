Агент Вагнера: «Он не может всегда быть на пике формы. Теперь к нему пришел опыт!»

Агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лав Эвандро Феррейра в разговоре с «СЭ» оценил форму игрока, забившего гол в дебютном матче за «Спорт Ресифи».

«Как известно, возраст берет свое. Поэтому Вагнер не может оставаться всегда на пике, в той форме, которая у него была раньше. Но он по-прежнему игрок с высокой скоростью. Это отличный нападающий с хорошим завершением. Изменилось лишь то, что теперь к нему пришел опыт!» — сказал Феррейра «СЭ».

За ЦСКА Вагнер Лав играл с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба нападающий три раза становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза — Суперкубок, а также один раз — Кубок УЕФА.