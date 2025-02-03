Агент: «Вагнер Лав — чистокровный конь, он рожден, чтобы забивать голы»

Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лав, прокомментировал дубль бразильца в составе «Аваи» в матче против «Жоинвиля» (3:0).

«Вагнер рожден, чтобы забивать голы. Он чистокровный конь. С интересом наблюдаю, насколько далеко зайдет его желание играть», — приводит Metaratings.ru слова Феррейры.

Вагнер Лав выступает за клуб «Аваи» в бразильской серии Б с июля 2024 года. На счету 40-летнего нападающего 3 гола в 27 матчах.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004-го по 2013 годы. Нападающий сыграл в 259 матчах и забил 124 мяча.