Агент Малкома выразил соболезнования по поводу смерти Пеле

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Пеле сделал Бразилию известной на весь мир. Я видел, как он играл. Никто и никогда не сравнится с Пеле», — цитирует Metaratings Гарсию.

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Официальной причиной смерти является «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

Со сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970). Также он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.