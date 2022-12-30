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Агент Малкома выразил соболезнования по поводу смерти Пеле

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Пеле сделал Бразилию известной на весь мир. Я видел, как он играл. Никто и никогда не сравнится с Пеле», — цитирует Metaratings Гарсию.

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Официальной причиной смерти является «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

Со сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970). Также он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-malkoma-i-klaudino-ya-videl-kak-pele-igral-nikto-i-nikogda-ne-sravnitsya-s-nim-217135/
Малком Филипе (Малком)
Пеле
Футбол
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