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Сегодня, 13:37

Агент Барбоза назвал большим риском возможное приобретение Рыболовлевым «Васко да Гамы»

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Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном приобретении клуба «Васко да Гама» бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым.

«Это один из исторических клубов Бразилии, который имеет очень богатую историю. Этот клуб имеет много болельщиков по всей стране. В последние годы появились первые сообщения о том, что клуб открыт к иностранным вложениям. Пока не знаю, насколько клуб готов быть продан на 100 процентов, есть сомнения. В жизни клуба болельщики играют большую роль и осуществлять такой процесс нужно с их согласия. Нынешнее состояние клуба не самое лучшее. Есть большие проблемы и долги. Нужен капитал, который может решить многие экономические проблемы в клубе. Я бы сказал, что это большое риск», — сказал Барбоза «СЭ».

Об интересе к покупке клуба владельцем «Монако» сообщал Globo. По информации источника, на покупку «Васко да Гама» помимо Рыболовлева также претендуют Евангелос Маринакис и Андреа Радриццани.

Рыболовлев стал владельцем контрольного пакета акций «Монако» в декабре 2011 года. С момента прихода россиянина клуб один раз выиграл лигу 1 (в сезоне-2016/17).

Александр Абустин

ФК Васко да Гама
Дмитрий Рыболовлев
Паулу Барбоза
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