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Абел Феррейра возглавил «Палмейрас»

06:08
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«Палмейрас» объявил о назначении на пост главного тренера Абела Феррейры. 41-летний специалист подписал контракт до конца 2022 года и станет первым в истории португальцем, который будет работать в высшем дивизионе Бразилии.

Ранее Феррейра работал ПАОК, который в квалификации Лиги чемпионов против «Краснодару». Также португальский тренер работал в «Браге» и лиссабонском «Спортинге».

Напомним, за «Палмейрас» выступает экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану.

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