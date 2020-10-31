Абел Феррейра возглавил «Палмейрас»
«Палмейрас» объявил о назначении на пост главного тренера Абела Феррейры. 41-летний специалист подписал контракт до конца 2022 года и станет первым в истории португальцем, который будет работать в высшем дивизионе Бразилии.
Ранее Феррейра работал ПАОК, который в квалификации Лиги чемпионов против «Краснодару». Также португальский тренер работал в «Браге» и лиссабонском «Спортинге».
Напомним, за «Палмейрас» выступает экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.