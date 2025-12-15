Футбол
Бразилия
Новости
Таблица Календарь Статьи Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Бразилия

15 декабря 2025, 15:45

41-летний Тиаго Силва покинет «Флуминенсе» в 2026 году и готов вернуться в Европу

Руслан Минаев

Защитник «Флуминенсе» Тиаго Силва не будет продлевать контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Globo, 41-летний бразилец хочет вернуться в Европу и готов выслушать предложения.

Контракт Силвы с «Флуминенсе» истекает летом 2026 года. В Европе он играл за «Челси», «ПСЖ» и «Милан». Будучи игроком московского «Динамо», он не провел за российский клуб ни одного матча.

В сезоне-2025/26 Силва провел 46 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Тиагу Силва
Футбол
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Коринтианс» вместе с Юри Алберто и Витиньо вышел в финал Кубка Бразилии

«Ботафого» имеет задолженность перед «Зенитом» по трансферу Артура

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости