41-летний Тиаго Силва покинет «Флуминенсе» в 2026 году и готов вернуться в Европу

Защитник «Флуминенсе» Тиаго Силва не будет продлевать контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Globo, 41-летний бразилец хочет вернуться в Европу и готов выслушать предложения.

Контракт Силвы с «Флуминенсе» истекает летом 2026 года. В Европе он играл за «Челси», «ПСЖ» и «Милан». Будучи игроком московского «Динамо», он не провел за российский клуб ни одного матча.

В сезоне-2025/26 Силва провел 46 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.