14 августа, 08:55

38-летний экс-игрок «Ман Сити» Фернандо покинул «Интернасьонал»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Интернасьонала» Фернандо покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 38-летним бразильцем расторгнуто по соглашению сторон. Игрок сосредоточится на восстановлении после разрыва крестообразной связки колена. При этом «Интернасьонал» будет готов подписать с Фернандо новый контракт, если тот захочет вернуться.

Фернандо выступал за «Интернасьонал» с февраля 2024 года. Также он играл за «Порту», «Манчестер Сити», «Галатасарай» и «Севилью». С испанским клубом футболист дважды выиграл Лигу Европы.

