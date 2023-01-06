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36-летний Халк близок к переходу из «Атлетико Минейро» в «Адану Демирспор»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Халк близок к переходу из «Атлетико Минейро» в «Адану Демирспор», сообщает журналист Экрем Конур.

Клубы продолжают переговоры по трансферу 36-летнего бразильца.

Ожидается, что нападающий подпишет соглашение после открытия трансферного окна в Турции 12 января.

Халк в прошлом сезоне выступал за «Атлетико Минейро» и забил 29 голов в 46 матчах. Его контракт с бразильским клубом истекает в конце 2024 года.

Нападающий играл в составе «Зенита» с 2012 по 2016 год.

Халк
ФК Адана Демирспор
ФК Атлетико Минейро
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