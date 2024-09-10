Украинец переплыл реку в ластах ради перехода в белорусский клуб. Он готовил побег два месяца

Денис Шелихов будет выступать за «Славию».

Украинский вратарь Денис Шелихов подписал контракт с белорусским клубом «Славия-Мозырь». Летом у него истек срок договора с сумской «Викторией». Чтобы оказаться в Белоруссии, он переплыл реку Тису.

Как Шелихов оказался в Белоруссии

О том, что вратарь переплыл Тису ради перехода в «Славию», сообщил ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. По данным источника, Денис нелегально пересек украинскую границу. Перед этим на протяжении двух месяцев он тренировался плавать с ластами. В Белоруссии Шелихов подписал контракт со «Славией-Мозырь», после чего отказывался давать комментарии для украинских журналистов.

При этом на их вопросы о пересечении Тисы футболист отвечал достаточно раздраженно. «Ты мне такие вопросы не задавай, понял? Ты мне никто, чтобы такие вопросы задавать! Ты кто — прокурор? Спроси у пограничной службы», — приводят слова Шелихова украинские медиа.

Для соцсетей «Славии» интервью получились более конструктивными. В них голкипер рассказал, как появился вариант с переходом в клуб. «Хорошо знаю тренеров «Славии», так как раньше работал с ними в минском «Луче», — отметил футболист. — Мы продолжали поддерживать отношения, общались. Они и позвали меня сюда, предложив поработать вместе, и я с радостью согласился».

Денис Шелихов. Фото ФК «Славия-Мозырь»

Тиса — опасное место для пересечения границы

Тиса, которую, по информации украинских журналистов, пересек футболист, — популярное место среди людей, пытающихся незаметно покинуть Украину. Река находится в Закарпатской области, на границе с Румынией. Ранее сообщалось, что пограничники даже обнесли подход к ней забором из колючей проволоки.

Побег через реку удается не всем. В начале августа Государственная погранслужба Украины сообщала о том, что за два с половиной года из Тисы выловили 39 утопленников. Также различные издания сообщали о заложенных пограничниками минах, на которых подрывались беглецы. Из-за этого СМИ окрестили Тису «рекой смерти».

Где Шелихов играл раньше

Шелихов — уже возрастной спортсмен. 35-летний вратарь в конце 2010-х уже выступал в Белорусии за «Ислочь» и минский «Луч». Также он провел год в грузинском «Сабуртало», вся остальная карьера Дениса прошла в Украине. Правда, его почти нигде не рассматривали в качестве основного голкипера: он провел лишь 21 матч в высшей лиге Украины, еще 34 он отыграл в первом дивизионе.

Также у него есть один матч за молодежную сборную Украины, а в сезоне-2014/15 уроженец Херсона числился в «Днепре», дошедшем до финала Лиги Европы. Правда, Шелихов не попал даже в заявку на решающую игру с «Севильей» (2:3).

Конкурентами новичка «Славии» за место в воротах станут россиянин Алексей Козлов и белорус Артем Макавчик. После 20 туров клуб идет девятым в чемпионате Белоруссии.