«С «Шахтером» надо было разбираться раньше». Грандиозный скандал в Белоруссии с договорными матчами

Легенду «Ротора» признали виновным.

Большой скандал в белорусском футболе! Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет АБФФ, рассмотрев сведения, поступившие из Следственного комитета Республики Белоруссия, о том, что в ходе чемпионата страны сезона-2022 руководством ФК «Шахтер» были организованы договорные матчи, а также осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги, принял ряд громких решений:

1) Лишить солигорский клуб чемпионского звания за прошлый сезон. Лишить 30 очков в этом сезоне и 20 в следующем вне зависимости от дивизиона. Сейчас команда опустилась с четвертого на 15-е место с балансом очков минус 13. Также команда не получила лицензию на участие в еврокубках, которую выдает федерация.

2) Аннулировать второе место «Энергетика-БГУ» за прошлый сезон. Минус 20 очков в этом сезоне и минус 10 — в следующем.

3) Клуб «Белшина»: минус 10 очков в нынешнем сезоне, минус пять — в следующем.

4) Бывшего спортивного директора «Шахтера», экс-игрока «Ротора» и сборной России Владимира Нидергауса объявить в Белоруссии персоной non grata.

5) Наложить на ряд тренеров и игроков длительные дисквалификации.

Интересно, что чемпионский титул и медали перераспределены не будут. То есть трофей останется ничьим. Как и серебряные медали. Клуб БАТЭ получил право от федерации участвовать в квалификации к Лиге чемпионов. Минское «Динамо» и «Ислочь», вероятно, сыграют в отборе к Лиге конференций.

Владимир Нидергаус. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

«У «Шахтера» огромный бюджет, сумасшедшие зарплаты. Зачем надо было кого-то подкупать...»

Корреспондент «СЭ» обсудил скандал с футбольным агентом Сергеем Новиковым, который сотрудничает с игроками и клубами в этой стране.

— Ожидали столь сурового решения КДК? — первый вопрос Новикову.

— Если компетентные органы разобрались в ситуации и выявили определенные неспортивные моменты в этой истории, то, наверное, наказание должно быть жестким, чтобы остальным неповадно было. Но нужно смотреть и на другие вещи.

— Какие?

— «Шахтер» лишили чемпионства. Но кроме того отняли 30 очков в этом сезоне, отнимут еще 20 в следующем. Для меня очевидно, что солигорчане вылетят из высшей лиги. И проект просто-напросто рискует исчезнуть. Это ударит по всему белорусскому футболу. Наказан «Энергетик-БГУ», который дал много интересных молодых игроков. Вспомните того же Шкурина, который пробовал пробиться в основу ЦСКА. В прошлом сезоне гонку бомбардиров выиграл узбекский легионер из этого клуба. На пять лет дисквалифицирован тренер Юревич — знаковая фигура для белорусского футбола, легенда, мэтр, который воспитал многих специалистов. Конечно, если имели место договорные встречи, за все это должны жестко наказывать. В футбол нужно играть на футбольном поле. Просто странно, что в такой не совсем богатой футбольной стране, как Белоруссия, люди решают вопросы за пределами зеленого газона... Удивляет еще и другое.

— Что?

— У «Шахтера» была сумасшедшая поддержка. Мощный финансовый спонсор, крупнейшее в стране предприятие, по белорусским меркам неограниченные финансовые возможности. Да даже по российским меркам довольно серьезные зарплаты у игроков. Зачем нужно было кого-то подкупать, что-то там решать... Непонятно.

— Все началось с матча последнего тура «Шахтер» — «Белшина» (4:1), который и вызвал подозрения?

— Слушайте, ну, «Белшина» ужа давно посредственный клуб, который едва ли мог оказать хоть какое-то сопротивление «Шахтеру» на поле. Мне кажется, Солигорск разобрался с этим соперником абсолютно по делу — 4:1. Есть моменты, которые реально удивляют. Но раз компетентные органы разобрались, то, значит, были на то основания. При этом, на мой взгляд, наказание все-таки слишком жесткое.

— Сколько договорных матчей провел «Шахтер» в прошлом сезоне?

— В тех играх, которые я видел, «Шахтер» был на две головы выше своих соперников. Сильнее того же минского «Динамо». Наверное, только БАТЭ мог посоперничать в прошлом сезоне с Солигорском. А все остальные команды «Шахтер» проходил, как мне показалось, на одной ноге. Спокойно, с улыбкой, без напряга. Поэтому мне сложно ответить на ваш вопрос.

Видел, например, их матч с «Днепром». Глупо утверждать, что та игра тоже была куплена. Разница в зарплатах колоссальная. Уровень мастерства футболистов Солигорска в 20-25 раз выше. Там не нужно было никого стимулировать, финансово мотивировать. Не знаю... В этом сезоне лидирует минское «Динамо». Причем по праву. Интересный проект, Скрипченко получил хорошую команду, которая в любом случае доедет до золотых медалей.

— «Шахтер» стимулировал другие команды, которые давали бой прямым конкурентам Солигорска? Об этом, в частности, говорится в пресс-релизе КДК.

— Ну раз компетентные органы это выявили... Понимаете, с самим проектом «Шахтер Солигорск» по-хорошему нужно было разобрать еще раньше.

пресс-служба ФК «Шахтер»

«Какой игрок теперь приедет в Белоруссию?»

— Что вы имеете в виду?

— Я сейчас не про возможные договорняки, не про странные игры. А про рентабельность самого проекта. Ломовой бюджет, спонсор — странообразующее предприятие, возможности просто безмерные! При этом абсолютно непонятные трансферы. Наверное, за последние годы было лишь одно толковое приобретение — Дембо Дарбо. А все остальное... Сумасшедшие зарплаты у ветеранов, у легионеров, которые шли по одному пути — от одной агентской группы. Для меня непонятно, когда такой проект работает именно в Белоруссии. То есть надо было как-то его корректировать. Ведь выхлопа-то особого не получилось. Кого воспитал этот клуб, как выступал в еврокубках? Есть же обратный пример — бизнесмен Зайцев.

— «Динамо-Брест»?

— Совершенно верно. Человек вложил свои средства в этот клуб, довел его до чемпионства. Сделал самую сильную за последние 10 лет в Белоруссии академию, вырастил перспективных ребят для сборной, которые уже составляют костяк национальной команды. Привозил сюда Марадону, собирал полные стадионы. Вот это я понимаю. Да, потом Зайцев отошел от дел, ушел из футбола. Клуб теперь принадлежит городским властям, финансирование резко просело. Отсюда и последнее место.

Но я о другом. Финансовые возможности у «Шахтера» были даже больше, но вот результат...

А возьмите Анатолия Капского, чей БАТЭ зарабатывал деньги за счет успешного выступления в еврокубках, за счет этого и жил. Вот это правильный, здоровый путь развития клуба. Какие европейские гранды тогда приезжали играть против Борисова! Было время... В общем, считаю, надо было раньше как-то разбираться с «Шахтером», корректировать вектор развития Солигорска.

— Главным виновником всей этой истории считается экс-директор «Шахтера» Владимир Нидергаус. Вы с ним контактировали? Что он за управленец?

— Я с ним никогда не общался. У меня в принципе контактов с «Шахтером» не было. У нас разные взгляды на футбол, на бизнес и на все остальное. С «Динамо-Брестом» было приятно работать, ранее — с «Динамо-Минском». А с «Шахтером», вот честно, неинтересно... Когда клуб с таким бюджетом в квалификации не проходит условный Люксембург. Непонятно...

— За что пострадал «Энергетик-БГУ», который лишили серебра? Клуб тоже организовывал договорные матчи?

— А может, была чья-то личная неприязнь к каким-то определенным командам? Может быть, кто-то кому-то помешал стать чемпионом в прошлом сезоне? Это всего лишь мысли вслух. Но всякое возможно... «Энергетик» — тренерская команда Юревича. Он собрал этот коллектив из ничего, нашел ребят, слепил крепкую команду, которая показывала очень яркий футбол. На этих парней было приятно смотреть. Непонятная история.

— Что теперь будет с белорусским футболом?

— Ну какой игрок из ближнего или дальнего зарубежья теперь приедет сюда? Я даже не знаю, как уговаривать футболистов, которые нацелены все решать на поле. Конечно, это серьезный репутационный удар по всему чемпионату. С другой стороны, клубы теперь сделают ставку на свою молодежь. ФК «Минск» — яркий тому пример. Этот клуб не только растит футболистов, но и потом их продает, за счет чего и существует. Здесь надо отдать должное руководителю этого проекта. Академия «Минска» — просто «машина»!

— В РПЛ сейчас играют бывшие футболисты «Шахтера» Антич, Филлипенко, Юзепчук, Шатара, Диванович. На них как-то может отразиться эта история? Им могут запретить выступать в России?

— Ребята переехали в другой чемпионат. Если им запретят играть в Белоруссии, то, наверное, они не особо расстроятся. Но если включится ФИФА и их в итоге дисквалифицируют на реальные сроки, то для футболистов это станет серьезным ударом. Я из перечисленных вами футболистов могу говорить только о Юзепчуке. Мы в свое время сотрудничали с ним. Будет досадно, если такой яркий исполнитель потеряет время, лишится возможности играть. Тут ведь вопрос в другом. Мне сложно поверить в то, что, если договорняки имели место быть, их организовывали именно футболисты. За что сейчас наказали массажистов, администраторов, врачей? Они-то что могли организовать? Почему футболисты становятся крайними?! Надо же тогда начинать сверху. Просто, получается, ребята оказались не в то время не в том месте.