Защитника брестского «Динамо» Хачериди дисквалифицировали на 5 матчей. Он пытался ударить судью после игры

Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола вынес решение по поводу инцидента с участием защитника брестского «Динамо» Евгения Хачериди.

В матче 5-го тура чемпионата Белоруссии против «Витебска» (0:1) Хачериди в своей штрафной ударил ногой футболиста команды соперника, за что был удален с поля прямой красной карточкой. После матча белорусские СМИ сообщали, что украинский футболист пытался ударить главного арбитра встречи Сергея Чистова в подтрибунном помещении, а также вел себя агрессивно. Сам Хачериди отрицал данную информацию. КДК дисквалифицировал игрока на 5 матчей и оштрафовал на сумму в 1350 белорусских рублей (около 41 тысячи российских рублей).

Кроме того, массажист брестской команды Сергей Лапицкий дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован на 810 белорусских рублей (около 25 тысяч российских рублей) за то, что оскорблял судейскую бригаду и угрожал ей физической расправой.