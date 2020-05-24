Захар Волков: «Хотелось взять Кубок Белоруссии и дать «Динамо» пощечину»

Защитник БАТЭ Захар Волков прокомментировал победу над «Динамо» из Бреста в финале Кубка Белоруссии — 1:0. Футболист стал автором единственного мяча в добавленное время ко второму дополнительному тайму.

— Просто оказался в нужное время в нужном месте, — цитирует «Прессбол» Волкова.

— Как на команду повлияла замена ключевого защитника Егора Филипенко?

— Очень жалко было потерять в финале такого игрока. Желаю ему скорейшего выздоровления, чтобы травма была несерьезной. А вообще у нас большая скамейка. Так что ничего критического не произошло.

— Финальный матч... Напряжение чувствовалось?

— Легкое напряжение. До первого касания мяча. Была вера в команду, вера в победу.

— С «Динамо» соперничество принципиальное?

— Конечно, Брест в последние годы отобрал у нас много кубков. Хотелось взять Кубок страны и дать сопернику пощечину, можно так сказать.