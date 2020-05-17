Юрий Вернидуб: «В чем ты меня переиграл, если поставил 10 человек сзади?»

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над «Славией» (2:0) в матче 9-го тура чемпионата Белоруссии. Он поделился мнением о тактике.

— На мой взгляд, надо ставить футбол, — цитирует Вернидуба «Прессбол». — Если тренер говорит: «Я тактически переиграл Вернидуба». В чем ты переиграл, если ты поставил десять человек сзади, это любой может поставить. Давайте я тоже поставлю две линии 5-4-1, ну вскройте. Всем будет сложно вскрывать. Тактически переиграть, это найти минусы в команде соперника и вскрыть, то, что делаю я все время. Вот допустим я увидел, что можно атаковать со «Славией» через фланги, потому что очень высоко играют крайние защитники. Раскрою секрет, часто не успевают закрывать эти зоны, плюс справа вот этот Нарх в атаку хорошо бежит, а сзади не отрабатывает. Поэтому в плане на игру мы больше отрабатывали игру через фланги. У нас возможности есть, и Баланович прекрасный футболист, и Иванович, и Подстрелов, плюс есть хорошие крайние защитники, которые это могут делать. Поэтому мы это и делали, то, что нам дало успех, мы смогли забить и выиграть.