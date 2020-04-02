Юношеские чемпионаты Белоруссии по футболу приостановлены

Ассоциация Белорусской федерации футбола приняла решение приостановить розыгрыш юношеского и юниорского первенства страны, сообщает официальный сайт организации.

Кроме того, был перенесен старт молодежного первенства Белоруссии среди девушек.

Чемпионат Белоруссии среди взрослых команд по-прежнему продолжается. Он остается единственным турниром Европы, который не был приостановлен или перенесен из-за коронавируса и стартовал в срок и со зрителями на трибунах.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.