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Юношеские чемпионаты Белоруссии по футболу приостановлены

19:39
Юношеское первенство Белоруссии. Фото ФК "Витебск"
Юношеское первенство Белоруссии. Фото ФК "Витебск"

Ассоциация Белорусской федерации футбола приняла решение приостановить розыгрыш юношеского и юниорского первенства страны, сообщает официальный сайт организации.

Кроме того, был перенесен старт молодежного первенства Белоруссии среди девушек.

Чемпионат Белоруссии среди взрослых команд по-прежнему продолжается. Он остается единственным турниром Европы, который не был приостановлен или перенесен из-за коронавируса и стартовал в срок и со зрителями на трибунах.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Дополнительная информация:

https://abff.by/news/article/uniorskoe-i-unoseskoe-pervenstva-respubliki-belarus-po-futbolu-priostanovleny

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