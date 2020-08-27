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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Все футбольные матчи в Белоруссии с 28 августа по 1 сентября пройдут без зрителей

02:50
Матчи чемпионата Белоруссии пройдут без зрителей. Фото АБФФ.
Матчи чемпионата Белоруссии пройдут без зрителей. Фото АБФФ.
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Ассоциация «Белорусская федерация футбола» на своем официальном сайте сообщила, что в связи со сложившейся обстановкой ближайшие матчи пройдут при пустых трибунах.

Сообщается, что без зрителей пройдут матчи 1/16 Кубка Белоруссии, финал Кубка Белоруссии среди женщин команд, матчи чемпионата страны среди команд второй лиги, перенесенный матч 9-го тура высшей лиги «Минск» — «Неман». Все эти матчи пройдут с 28 августа по 1 сентября.

Дополнительная информация:

https://abff.by/news/article/oficialno-40869

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