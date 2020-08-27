Все футбольные матчи в Белоруссии с 28 августа по 1 сентября пройдут без зрителей

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» на своем официальном сайте сообщила, что в связи со сложившейся обстановкой ближайшие матчи пройдут при пустых трибунах.

Сообщается, что без зрителей пройдут матчи 1/16 Кубка Белоруссии, финал Кубка Белоруссии среди женщин команд, матчи чемпионата страны среди команд второй лиги, перенесенный матч 9-го тура высшей лиги «Минск» — «Неман». Все эти матчи пройдут с 28 августа по 1 сентября.