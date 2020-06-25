Воспитанник «Спартака» покинул «Белшину»: его призвали в российскую армию

Полузащитник «Белшины» Кирилл Маляров покинул клуб из-за призыва в российскую армию, сообщает «Прессбол».

23-летний Маляров присоединился к клубу из Бобруйска перед началом нынешнего сезона. Ранее воспитанник «Спартака» выступал в российских клубах «Волга», «Динамо», «Олимпиец», «Ротор» и «Ростов».

В нынешнем сезоне Маляров провел 10 матчей в чемпионате Белоруссии и сделал 1 голевой пас.