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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Воспитанник «Спартака» покинул «Белшину»: его призвали в российскую армию

25 июня 2020, 16:50
Кирилл Маляров. Фото ФК "Ротор"
Кирилл Маляров. Фото ФК "Ротор"

Полузащитник «Белшины» Кирилл Маляров покинул клуб из-за призыва в российскую армию, сообщает «Прессбол».

23-летний Маляров присоединился к клубу из Бобруйска перед началом нынешнего сезона. Ранее воспитанник «Спартака» выступал в российских клубах «Волга», «Динамо», «Олимпиец», «Ротор» и «Ростов».

В нынешнем сезоне Маляров провел 10 матчей в чемпионате Белоруссии и сделал 1 голевой пас.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/360561

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